Sokaklardan kurtardığı hayvanları için köye yerleşti
İstanbul’da yaşayan 48 yaşındaki Mert Akkök, sokaklardan kurtardığı 70’den fazla hayvanın rahat yaşayabilmesi için Tuzla’nın bir köyüne taşındı. Her birine isim verdiği hayvanlarıyla ayrı ayrı ilgilenip bakımlarını yapan Akkök ‘‘Üsküdar’daki evimin bahçesinde bakıyordum ama zamanla komşularımı rahatsız etmeye başladığımı düşündüm. Hayvan dostlarım için şehir hayatında sahip olduklarımdan vazgeçtim ama şikayetçi değilim. Her biri benimle tanışana kadar büyük zorluklar yaşamış. Burada onlar çok mutlu ve rahat’’ dedi. Özkök, iyileştirip ‘Kutsi’ adını verdiği ve kısa süre önce uçup giden leyleğin yolunu gözlüyor.
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