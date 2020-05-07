Sokakta endişelendiren rehavet

0-14 yaş grubu çocuklar için sokağa çıkma kısıtlamasının, 13 Mayıs Çarşamba günü esnetileceği açıklanmıştı. Ancak uygulamanın  başladığını düşünen aileler çocuklarıyla gezmeye çıktı. İstanbul caddeleri, salgın öncesi günleri aratmadı.

NTV 07.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:03

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER