Sokakta endişelendiren rehavet

0-14 yaş grubu çocuklar için sokağa çıkma kısıtlamasının, 13 Mayıs Çarşamba günü esnetileceği açıklanmıştı. Ancak uygulamanın başladığını düşünen aileler çocuklarıyla gezmeye çıktı. İstanbul caddeleri, salgın öncesi günleri aratmadı.
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NTV 07.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:03
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