Sokakta hızla ilerleyen otomobil park halindeki araca çarptı
İstanbul Küçükçekmece'de sokakta hızla ilerleyen otomobil, park halindeki araca çarptı.
Kaza, Cuma günü akşam saatlerindeSultanmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlenen bir grup genç otomobille sokakta seyir halindeydi. Sürücü otomobille sokakta hızla ilerlediği sırada, araçtaki bir kişi de cep telefonuyla kayıt alıyordu. Sokağın sonuna kadar ilerleyen sürücü duramayarak park halindeki bir otomobile hızla çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yolcu hava yastıkları açıldı. Otomobilde bulunanlar kısa süreli şok yaşadı.
Kayıt kaza sonrasında da devam etti.
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