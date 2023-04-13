Sokakta kavga eden çift polise direndi: Koca tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta kavga görüntüleri sosyal medyada cep telefonuna yansıyan çiftin O.K. ile eşi B.K. olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen çiftin işlemleri sırasında polise direndiği ve bir kadın polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı. Çıkarıldıkları mahkemece haklarında verilen adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından, koca O.K. tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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