Sokakta oynayan çocuk az kalsın canından oluyordu

İstanbul Esenyurt’ta evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki bir çocuk, az kalsın canından oluyordu. Çocuğun aydınlatma direğinden sarkan kabloya asılmasıyla bir anda patlama oldu ve çocuk kıvılcımların arasında kaldı. Mahalle sakinleri ‘‘Çocuk şans eseri olayı yaralanmadan atlattı ama sarkan kablo her an birinin ölümüne, sakatlamasına yol açabilir’’ diyerek yetkililerden önlem almalarını istedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 20.09.2021 - 15:19| Son Güncelleme : 20.09.2021 - 15:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.