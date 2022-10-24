Sokaktakilere ateş açtı, Özel Harekat operasyonuyla yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda önce bir motosikleti gasp eden ardından da sokaktaki insanlara ateş açan saldırgan, Özel Harekat ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tarlabaşı’ndaki bir bahçede kıskıvrak yakalanan saldırgansa emniyete götürüldü.

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