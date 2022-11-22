Solomon Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları’nın Guadalcanal bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 km derinlikte meydana gelen ve yakalşık 20 saniye süren depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, depremin ardından 6.0 büyüklüğünde 3 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.

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