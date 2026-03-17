SOLOTÜRK Çanakkale'de nefesleri kesti
17.03.2026 15:44
İHA
Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümü dönümünde SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci yıl dönümünde Hamidiye Tabyasında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu çok sayıda vatandaş takip etti.
Gösteri uçuşu, ilgi ve heyecanla izlendi. 10 dakika süren gösteride, F-16 pilotlarının alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, nefesleri kesti.