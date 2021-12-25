SOLOTÜRK uçuşlarına böyle hazırlanıyor

Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 10 yıldır nefes kesen gösterileriyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıyor. F-16 ile hava akrobasisi yapan SOLOTÜRK ekibi ilk gösterisini Türk Hava Kuvvetleri’nin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında 2011 yılında gerçekleştirdi. SOLOTÜRK ekibi 10 yıllık süreçte tam 217 gösteri uçuşu yaptı.

Haberler - NTV 25.12.2021 - 13:40 | Son Güncelleme : 25.12.2021 - 13:47

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