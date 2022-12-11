Soluk borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich ile kurtardı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir okulda, tost yerken boğazına sucuk kaçan bir öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı. 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Kılıçdoğan, nefes alamamaya başlayınca panikle öğretmenler odasına koşup yardım istedi. Sosyal Bilgiler öğretmeni Emre Atıcı, öğrencisinin boğazına bir şey kaçtığını anladı ve hemen Heimlich manevrası yaptı. Bu konuda aldığı eğitimlerin çok işe yaradığını anlatan Atıcı ‘‘Kesinlikle eğitim olmasaydı yardım edemeyebilirdim. Yani bakakalabilirdim’’ dedi.
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