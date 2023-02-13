Somalı madencilerin kurtardığı 13 yaşındaki İkranur enkaz altından el salladı

13 yaşındaki İkranur Arslan, depremin 138. saatinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki enkazdan Somalı madenciler tarafından çıkarıldı. Yaşam üçgeni sayesinde 6 gün boyunca hayatta kalan İkranur, enkazdan çıkarılırken el sallayıp gülümsedi.

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