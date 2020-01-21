Somali'deki saldırıda yaralanan 10 kişi Türkiye'ye getirildi

Somali'deki bombalı saldırıda yaralanan 4'ü Türk vatandaşı 10 yaralı Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Koca, Türk vatandaşı olan yaralılardan birinin, Somali vatandaşı olanlardan ise 4'ünün durumunun ciddi olduğunu söyledi. Ayrıntıları NTV ekibinden Serkan Kaya aktardı.

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