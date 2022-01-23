Sömestr tatili için ailesinin yanına gidiyordu

İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden üç kişiden biri de 29 yaşındaki öğretmen Uğur Gökner’di. Gökner Van Erciş’te görev yapıyordu ve yaklaşık bir buçuk sene önce eş durumundan Tekirdağ’a gelmişti. Antalya’ya giden yolcu otobüsüne de, eşiyle birlikte sömestr tatili için ailesinin yanına gitmek için binmişti. Gökner kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi ise hastanede tedavi altında... Uğur öğretmenden geriye öğrencileri için çektiği videolar kaldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.