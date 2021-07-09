Son 1,5 yılda 22 kadın düşerek hayatını kaybetti

Kadın cinayetleri dışında kayıtlara şüpheli olarak geçen çok sayıda dosya var. Yüksekten düşme sonucu gerçekleşen ölümlerden birçoğu intihar olarak değerlendiriliyor ve kimi zaman dosya böylece kapanıyor. Ancak bu ölümlerin de bazılarının cinayet olduğu yapılan adli tıp incelemeleriyle ortaya çıkıyor.
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NTV 09.07.2021 - 18:50| Son Güncelleme : 09.07.2021 - 18:59
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