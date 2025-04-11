Son anda kurtuldu... Hızla geldi, yayanın üzerine aracını sürdü
Pendik’te bir vatandaş yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobil yayanın üzerine doğru hızla ilerledi. Koşarak kaçan yaya, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O sırada bir hafif ticari aracın ise kaldırımdan yaya geçidine geçiş yaparak yola girmeye çalıştığı görüldü.
Otomobil sürücüsü M.E.T.'ye 6 bin 498 TL trafik idari para cezası yazıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü S.İ.'ye ise 13 bin 779 TL trafik idari para cezası uygulandı.
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