Son model tekneler görücüye çıktı: 400 bin TL'den 8 milyon euroya kadar tekneler var

"Bosphorus Boat Show Tekne Fuarı" kapılarını açtı. Fuarda 400 bin liradan, 8 milyon Euro'ya kadar tekneler yer alıyor. Yat sahiplerinin teknik bakımlarını yaptırabildiği, Göcek, Didim ve Bodrum'da servis noktaları bulunan Doğuş Marine Services de fuardaydı. 250’den fazla katılımcı ve 300’den fazla teknenin bulunduğu fuar 22 Şubat'a kadar devam edecek.

Haber: Sena Gürbıyık

Kamera: Altuğ Eken