Son sözü "lütfen" oldu

İstanbul Sancaktepe'de, köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Erkek arkadaşı tarafından çekilen görüntülerde Ukraynalı fotomodelin balkon tırabzanına asılı halde "lütfen" diyerek ağladığı görülüyor. Erkek arkadaşının balkona doğru hareket etmesiyle görüntü kayboluyor. Kısa bir süre sonra da Ukraynalı modelin balkondan düştüğü anlaşılıyor.
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NTV Haber - DHA 15.06.2021 - 02:35| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 02:45
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