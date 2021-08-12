Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Ayancık: Sadece havadan ulaşılabiliyor
Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Sinop’un Ayancık ilçesinde köprüler yıkıldı, yollar çöktü. İlçe merkezine girişler tamamen kapandı. 12 bin kişinin yaşadığı ilçeye sadece havadan ulaşım sağlanıyor. İşte selin ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seren, NTV drone kamerası görüntüleri… (Haber:Osman Terkan Kamera:Ahmet Akpolat)
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NTV 12.08.2021 - 10:47| Son Güncelleme : 12.08.2021 - 10:57
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