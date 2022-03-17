Son yılların en soğuk mart ayı yaşanıyor. Yarından itibaren yurt genelinde kar yağışı etkili olacak ve sıcaklıklar 5 derece düşecek. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, İstanbul’da yağışın bu gece kara döneceğini söyledi ve ‘‘Cuma günü kar aralıklarla yağacak. Cumartesi ise daha sık olacak. Bu kez ilçe ilçe değil, kent genelinde etkisini gösterecek’’ dedi.
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