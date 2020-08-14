Sonbahar uyarısı: Bizi kaotik bir tablo bekliyor

Corona virüste yeni vaka sayıları giderek artıyor. Artışın bu şekilde devam etmesi durumunda sağlık sisteminin zorlanabileceğini söyleyen Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, sonbahar aylarına işaret ederek "Bizi kaotik bir tablo bekliyor" dedi. NTV canlı yayınında önlemlere uyulmasının önemine dikkat çeken Ergönül, Rusya'nın aşı çalışmasıyla ilgili "Reklam kokan aşı haberleriyle oyalanmamamız lazım" ifadelerini kullandı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 14.08.2020 - 10:26| Son Güncelleme : 14.08.2020 - 11:03
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.