Sonbahar uyarısı: Bizi kaotik bir tablo bekliyor

Corona virüste yeni vaka sayıları giderek artıyor. Artışın bu şekilde devam etmesi durumunda sağlık sisteminin zorlanabileceğini söyleyen Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, sonbahar aylarına işaret ederek "Bizi kaotik bir tablo bekliyor" dedi. NTV canlı yayınında önlemlere uyulmasının önemine dikkat çeken Ergönül, Rusya'nın aşı çalışmasıyla ilgili "Reklam kokan aşı haberleriyle oyalanmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

NTV Haber 14.08.2020 - 10:26 | Son Güncelleme : 14.08.2020 - 11:03

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