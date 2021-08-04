Söndürme ekiplerinin destekçileri

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bölge halkı yangının söndürülmesi için var gücüyle müdahale ediyor. Köylüler, ellerinde tırmıklar ve yangın söndürme tüpleriyle alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.
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NTV 04.08.2021 - 13:13| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 13:18
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