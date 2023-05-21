Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza

İstanbul Avcılar'da kapalı semt pazarının otoparkında video paylaşım hesabı için drift yapan sürücü polise yakalandı. Sürücüye 20 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, drift anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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