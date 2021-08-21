Sosyal medya için video çekiyordu: Çatıdan düşüp öldü

İstanbul Esenyurt’ta, 23 yaşındaki Kübra Doğan, sosyal medya için video çektiği sırada çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Ziyarete gittiği 16 yaşındaki kuzeniyle beraber çatıya çıkan genç kız, güneşin batışını izleyip video çekiyordu. Çatıdaki panelin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Kübra Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

21.08.2021 - 09:39 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 09:53

DİĞER VİDEOLAR