Sosyal medya kampanyasıyla İdlib şehitleri anısına Afrika'da su kuyusu açtılar
İdlib'de şehit olan 34 askerin ismi kara kıta Afrika'da yaşayacak. Sosyal medyada organize olan iki arkadaş İstanbul'dan çıkıp Çad'a gitti ve suyu olmayan bir köyde 15 su kuyusu açtı. KÖy halkı su kuyularının başında şehitler için dua etti. (Ahmet Örsoğlu, NTV Haber)
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06.03.2020 - 10:56| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 11:49
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