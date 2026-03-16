Sosyal medya uğruna toplam cezayı kendi aracına kesilmiş gibi paylaştı: Gerçek ortaya çıktı

Trafik ve asayiş ekipleri tarafından 3 gece boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 1 milyon 278 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında durdurulan bir araçta ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edilerek bağlandı.

Ancak söz konusu sürücü, denetimlerle ilgili servis edilen haber görsellerini ve kendi aracının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, toplam cezanın kendi aracına kesilmiş gibi bir algı oluşturdu. Paylaşımında " 1.2 Milyon trafik cezasını ödemek için satılık kelepir" ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımın gerçeği ise sosyal medyada izlenme uğruna olduğu gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Söz konusu 1 milyon 278 bin liralık cezanın tek bir araca değil, denetimler kapsamında çok sayıda sürücüye kesilen cezaların toplamı olduğu öğrenildi.

Denetimlerde işlem yapılan sürücünün ise yalnızca abartı egzoz nedeniyle 16 bin lira ceza aldığı ve aracının trafikten men edilerek bağlandığı belirtildi.