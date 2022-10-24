Sosyal medyada beğeni uğruna çocuğa silah verdiler

Sakarya’da küçük bir çocuğun eline silah verip ateş ettirdiler. Üstelik o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştılar. Havaya rastgele ateş eden çocuğun görüntülerine tepki yağdı ve beğeni uğruna paylaşılan görüntüler, bir süre sonra silindi.

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