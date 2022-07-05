Sosyal medyada canlı yayın yaparken aracı devirdi

Aksaray’da, eşi ve torunlarıyla yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan bir sürücü, yolcu otobüsüne çarparak aracını devirdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza anını sürücünün cep telefonu kamerası kaydetti. Görüntülerde, aracın yoldan çıkarak devrilmesinin ardından sürücünün eşinin ‘‘Korkmayın annem, bir şey yok’’ diyerek torunlarını sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.
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DHA 05.07.2022 - 11:52| Son Güncelleme : 05.07.2022 - 12:20
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