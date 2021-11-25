Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi
Mersin’de sosyal medyada canlı yayın yapan bir sürücü, hemen önünde meydana gelen kazayı görüntülendi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden A.N. park halindeki bir araca çarpıp takla attı. Kaza anını görüntüleyen canlı yayındaki sürücü, telefondaki arkadaşına seslenerek ‘‘Kazayı gördün mü? Bir daha canlı yayın yapmayacağım’’ dedi. Çevreden koşanların yardımıyla ters dönmüş araçtan çıkarılan A.N. hastaneye götürüldü.
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