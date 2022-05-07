Sosyal medyada gördüğü şakayla faciaya yol açıyordu
İstanbul Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki bir çocuk sosyal medyada gördüğü şaka ile az kalsın faciaya yol açıyordu. Kuzeninin eline kolonya döken B.A. daha sonra çakmak çaktı. Eli alevler içinde kalan Devran Akgöl, bir yandan alevleri söndürme çalıştı bir yandan da kuzenine vurmaya başladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda Akgöl’ün alevleri söndürdükten sonra elini dondurma ile soğutmaya çalıştığı görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.