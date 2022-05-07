Sosyal medyada gördüğü şakayla faciaya yol açıyordu

İstanbul Küçükçekmece’de, 14 yaşındaki bir çocuk sosyal medyada gördüğü şaka ile az kalsın faciaya yol açıyordu. Kuzeninin eline kolonya döken B.A. daha sonra çakmak çaktı. Eli alevler içinde kalan Devran Akgöl, bir yandan alevleri söndürme çalıştı bir yandan da kuzenine vurmaya başladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda Akgöl’ün alevleri söndürdükten sonra elini dondurma ile soğutmaya çalıştığı görülüyor.

Haberler - İHA 07.05.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 11:52

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