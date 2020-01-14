Sosyal medyada gündem olan Ankara'da sokakta yaşayan Hasan'a Valilik sahip çıktı

"Hayatın zor yanları muhakkak vardır ama bu hayat yaşamaya değer" sözleryle dikkat çeken ve sokaklarda yaşadığını, mendl satarak karnını doyurduğunu söyleyen Hasan
için sosyal medya kullanıcıları seferber oldu. Ünlülern de yardım çağrısında bulunduğu Hasan için Ankara Vallği harekete geçti. Vali Vasip Şahin, 29 yaşındaki Hasan'a
ulaşıldığını ve ihtiyaçları ile ilglendiğini duyurdu.

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