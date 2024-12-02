Sosyal medyada gündem olan baba konuştu
İzmirde gündelik işlerde çalışan ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kalenin evde evlatlarına yemek yaptığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü. Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesinde ikamet eden ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kalenin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek hazırladığı ve kızının Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz? ifadelerinin yer aldığı anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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