Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Erzurum’da bir gencin 1989 model aracının bozulan cam koluna bulduğu çözüm, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Kırılan cam kolu yerine şarjlı matkap takan Taner Sarı, camı açıp kapatmayı başardığı anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Bulduğu çözüme dair çok sayıda tebrik mesajı aldığını anlatan Sarı ‘‘Önce pense ile denedim olmadı. Matkaplı sistem güzel oldu’’ dedi.
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