Sosyal mesafe unutuldu: 50 TL'lik halı izdihamı

İstanbul Avcılar’da, bir mağazanın halı kampanyasında izdiham yaşandı. 50 TL’ye halı satıldığını duyan vatandaşlar, pandemiyi de sosyal mesafeyi de unutup kamyonete hücum etti. Mağaza çalışanları halı rulolarını verirken ‘‘Yüklenmeyin. Birbirinize, kendinize zarar vermeyin’’ diyerek uyarıda bulundu.

ntv.com.tr 06.09.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 12:10

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