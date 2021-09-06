Sosyal mesafe unutuldu: 50 TL'lik halı izdihamı

İstanbul Avcılar’da, bir mağazanın halı kampanyasında izdiham yaşandı. 50 TL’ye halı satıldığını duyan vatandaşlar, pandemiyi de sosyal mesafeyi de unutup kamyonete hücum etti. Mağaza çalışanları halı rulolarını verirken ‘‘Yüklenmeyin. Birbirinize, kendinize zarar vermeyin’’ diyerek uyarıda bulundu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 06.09.2021 - 11:52| Son Güncelleme : 06.09.2021 - 12:10
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.