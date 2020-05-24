Sosyal mesafeli bayram namazı

Ramazan Bayramı'nda bu yıl, corona virüs tedbirleri kapsamında camilerde bayram namazı kılınmadı. Onun yerine, namaz vaktinde, camilerde tekbirler getirildi. Ankara'da ise, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, küçük bir cemaatle sosyal mesafe gözetilerek bayram namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ramazan hutbesini okudu. Erbaş, hutbesinde "Birlik ve beraberliğin önemine" dikkat çekti.
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NTV 24.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 10:38
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