Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Devletin tüm kurumları virüsle mücadele için seferber olmuş durumda. Ancak onca uyarıya rağmen temas ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayanların sayısı az değil. Vakaların en çok olduğu yer olan İstanbul'daki görüntüler düşündürücü.

NTV 17.04.2020 - 08:53 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 13:02

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