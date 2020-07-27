Sosyal mesafeyi korumak için ''Coronasiklet'' yaptı
Adana'da bir bisiklet tasarımcısı, sosyal mesafeyi koruyarak bisiklete binmek için 2 metre yüksekliğinde bisklet yaptı. ''Amacım sıra dışı, değişik bir model yapmaktı'' diyen Yaşar Demir, bisikletin fren sistemi için uçakların fren sisteminden esinlendiğini söylüyor.
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NTV 27.07.2020 - 10:49| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 11:23
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