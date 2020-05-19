Sosyal temassız mavi tatil

Tatil planı yapmaya başlayanlar, corona virüs salgını nedeniyle izole olabilecekleri seçeneklere yöneldi. Bütçesi uygun olanlar, kalabalıktan uzak kalmak için yat rezervasyonu yapıyor. Akdeniz ve Ege'nin mavi koyları, sosyal temassız mavi tatile hazır.
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NTV 19.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 14:37
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