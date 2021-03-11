Şov, hassas burnuyla 7 kişiyi kurtardı (JAK timlerinin en büyük yardımcısı)

Kars'ta, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleriyle görev yapan özel eğitimli köpek ‘Şov’, başarılarıyla adından söz ettiriyor. 4 yaşındaki Şov, doğal afetler ve kayıp vakaları başta olmak üzere katıldığı 46 görevde 7 kişinin hayatını kurtardı.

NTV 11.03.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 16:28

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