Şov, hassas burnuyla 7 kişiyi kurtardı (JAK timlerinin en büyük yardımcısı)
Kars'ta, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleriyle görev yapan özel eğitimli köpek ‘Şov’, başarılarıyla adından söz ettiriyor. 4 yaşındaki Şov, doğal afetler ve kayıp vakaları başta olmak üzere katıldığı 46 görevde 7 kişinin hayatını kurtardı.
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NTV 11.03.2021 - 16:02| Son Güncelleme : 11.03.2021 - 16:28
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