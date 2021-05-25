Soyguna ara verip sıkışan trafiği açtılar

İstanbul Şişli’de bir tekstil deposunu soyan hırsızlar, trafik sıkışınca soyguna ara verip diğer araçlara yol açtılar. Kalabalık bir grup olarak depoya gelen soyguncuların yüzleri maskeliydi ve 12 dakikada 200 bin TL değerinde kumaş çalıp kaçtılar. Soygun sırasında yan binaya paket bırakmaya gelen bir motokurye durumdan şüphelendi ama bir şey yapmadan çekip gitti. Geçen sene de soyulduğunu anlatan iş yeri sahibi Zahir Özçelik, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.
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ntv.com.tr 25.05.2021 - 12:02| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 12:16
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