Soyguncunun silahı tutukluk yapınca hayatı kurtuldu
Erzurum’da kuyumcuya giren soyguncunun silahı tutukluk yapınca dükkan sahibi Oğuzhan Özünal’ın hayatı kurtuldu. Saldırganın altın alma bahanesiyle dükkana üç kez geldiğini anlatan 39 yaşındaki Özünal ‘‘Son geldiğinde içeriye silahla girdi. Üzerine atladığım sırada tetiğe bastı. Tabancası tutukluk yapmasa beni kalbimden, başımdan vuracaktı. Sonra bir kez daha sıktı, bacağıma isabet etti’’ dedi. Olay sonrasında kaçan silahlı soyguncu aranıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.