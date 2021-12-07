Soyguncunun silahı tutukluk yapınca hayatı kurtuldu

Erzurum’da kuyumcuya giren soyguncunun silahı tutukluk yapınca dükkan sahibi Oğuzhan Özünal’ın hayatı kurtuldu. Saldırganın altın alma bahanesiyle dükkana üç kez geldiğini anlatan 39 yaşındaki Özünal ‘‘Son geldiğinde içeriye silahla girdi. Üzerine atladığım sırada tetiğe bastı. Tabancası tutukluk yapmasa beni kalbimden, başımdan vuracaktı. Sonra bir kez daha sıktı, bacağıma isabet etti’’ dedi. Olay sonrasında kaçan silahlı soyguncu aranıyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 15:52 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 16:06

TÜRKİYE HABERLERİ