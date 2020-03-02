Spor dünyası İdlib şehitlerini andı

Spor dünyası tek yürek oldu, İdlib şehitlerinin yasını tuttu. Galatasaray-Gençlerbirliği maçında şehitlerin isimleri tek tek anons edildi. Karşılaşma sonrası teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu basın toplantısına birlikte katıldı.

NTV 02.03.2020 - 01:34 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 01:45

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