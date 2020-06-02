Spor salonları yeni kurallarla açıldı

Spor salonları ve havuzlar yeni normal şartlarla kapılarını açtı, müşterilerine hizmet vermeye başladı. Yeni sosyal mesafeli sporda 10 metrekareye bir kişi alınacak. Duş ve sauna olmayacak. Klimalar çalışmayacak. İşte ayrıntılar...
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NTV 02.06.2020 - 09:29| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 10:05
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