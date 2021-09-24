Sporcusuna şiddet uyguladı,cezası ertelendi

Antalya'da Hicran Soyubelli (45), kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü cimnastik antrenörü Sara Staykova'dan şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, antrenörün 12 yaşındaki sporcusuna vurduğu kurdele sopasını 'silahtan sayılacak cisim' sayıp 'kasten yaralama' suçunu işlediğine hükmetti. Savcılık, Sara Staykova hakkında kamu davası açılmasını 5 yıl erteledi.
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NTV 24.09.2021 - 09:33| Son Güncelleme : 24.09.2021 - 09:41
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