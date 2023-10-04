Spotçular öğrenci yolu gözlüyor: Artan kiralar nedeniyle 2. el talebi düştü
Üniversite öğrencilerinin barınma sıkıntısı, ikinci el eşya piyasasını da etkiledi. Ev kiralayamayan öğrenciler nedeniyle satışlar yarı yarıya düştü. Emlakçılar, ev kiralayabilen öğrencilerin de "eşyalı daire" tercih ettiğini söylüyor. Spotçular ise, işlerinin düzene girmesi için kiraların denetlenmesini istiyor.
(Haber: Beyzanur Özer Kamera: Anıl Kolay)
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