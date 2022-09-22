3 kişiyi öldürüp 2’si polis 4 kişiyi yaralayan zanlı böyle yakalandı

İstanbul’da 3 kişiyi öldürüp 2’si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler ile olaylar sırasında yanında bulunan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Güler’in saklandığı viyadüğün altında yakalandığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kaçarken taksiye binen Güler’in 3 cinayeti ve polisleri yaraladığı olayları anlattığı ve sürücüye ‘‘Bana iyi davranmasaydın seni de öldürecektim’’ dediği öğrenildi.

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