Yarına dikkat! Marmara için ‘sarı kod’ uyarısı

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Marmara’da yarın çok şiddetli yağış olacağına, sıcaklıkların 15 dereceye düşeceğine dikkat çekerek ‘‘Yarın için ‘sarı kod’ uyarısı yapabiliriz. Yani potansiyel tehlike durumu söz konusu... İstanbul, Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Ayvalık’ta tüm gün şiddetli yağmur var. Hava soğuyacak, kış gibi olacak. Marmara için yıldırım ve hortum riski var’’ dedi. Çalışkan, Ege Bölgesi’nde de özellikle İzmir, Manisa, Aydın ve Kütahya’da sağanak geçişlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

NTV 20.05.2021 - 10:01 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 10:22

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