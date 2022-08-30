Milli mücadele ruhunu yaşatan hatıralar

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi zafere, bağımsızlığa uzanan yolu açtı. Büyük zafer aylar süren planlamaların, Atatürk ve kurmaylarının dehası sayesinde kazanıldı. İşte tüm bu süreçlerin anlatıldığı bir sergi İstanbul’da ziyaretçileri bekliyor. İş Bankası Müzesi’nde açıkan sergide Atatük’ün imzaladığı orijinal belgeleri, savaş alanlarında kullanılan silahları ve kahramanlık destanlarını anlatan beratları, madalyaları görmek mümkün... (Haber:Baran Bila Kamera:Oktay Taşkın)
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