Aracını yayaların üzerine sürdü: 1’i ağır 2 yaralı
İstanbul Beylikdüzü’nde iki sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Sürücülerden biri aracını diğer sürücü ve yayaların üzerine sürdü. Ağır yaralanan sürücünün eşi de diğer sürücüye saldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücü Selami Kurt’un durumu ağır… Ayağı kırılan yaya da tedavi altında.
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İHA - DHA 27.07.2022 - 10:31| Son Güncelleme : 27.07.2022 - 10:39
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