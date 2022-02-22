810 bin TL gasp eden çete böyle yakalandı

İstanbul Maltepe’de yaklaşık 3 ay önce bir otomobilin önünü keserek 810 bin TL’yi alan gaspçılar, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kameralarının görüntülerinden gaspçıların adresleri belirlenince baskın düzenlendi. Koçbaşıyla kapının kırıldığı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklandı.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 14:45 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 15:31

TÜRKİYE HABERLERİ