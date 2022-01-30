İstanbul’da hareketli dakikalar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dur ihtarına uymayan şüpheliler, polisin üzerine araç sürüp kaçtı. Polis, üzerine gelen aracı durdurmak için defalarca ateş etti. Şüpheliler, sokaktaki araçlara çarparak kaçmayı başardı. Kovalamaca sonunda polis, şüphelilerin kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Lastiği patlamış olan araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olan şüpheliler aranıyor.
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